Covid-19 em Portugal: uma morte e 158 novos casos — o número mais baixo em quase nove meses

Continuam internadas 277 pessoas em Portugal, mais nove do que no dia anterior, das quais 73 se encontram em unidades de cuidados intensivos, menos uma. A incidência nacional do vírus baixou para 53,8 casos por cem mil habitantes, e a transmissibilidade mantém-se de 0,92.

Portugal registou mais uma morte e 158 infecções pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) publicado nesta segunda-feira, dados referentes a domingo. Não se registava um valor de infecções tão baixo desde 23 de Agosto, também um domingo, quando foram registados mais 123 casos.

Portugal mantém-se na zona verde da matriz de risco — que marca o compasso do desconfinamento pelo cruzamento da incidência do vírus com o índice da transmissibilidade, o R(t), e é actualizada às segundas, quartas e sextas-feiras.

A última actualização regista uma descida da incidência a 14 por cem mil habitantes de 57,7 para 53,8 a nível nacional, e de 55,4 para 51,4 no continente. Já o índice de transmissibilidade mantém-se nos 0,92 a nível nacional, sendo que no território continental baixou para 0,91.

Os internamentos sobem pelo segundo dia consecutivo. No total, há ainda 277 doentes hospitalizados, mais nove do que no dia anterior, dos quais 73 estão em cuidados intensivos, menos um.

Há, também, mais 368 pessoas recuperadas nesta segunda-feira, num total de 800.645. A única morte registada foi na região de Lisboa e Vale do Tejo. A vítima era uma mulher com idade entre os 70 e 79 anos.

Desde o início da pandemia, em Março de 2020, o país soma 839.740 casos confirmados e 16.993 vítimas mortais. Há 22.102 casos activos de infecção, menos 211 do que no dia anterior, e 21.074 contactos em vigilância pelas autoridades, mais 813 do que no último balanço.

O Norte mantém-se a região com mais novos casos confirmados, 70, seguindo-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com 34 infecções. Os restantes dividem-se entre o Centro (16), o Alentejo (9) e o Algarve (8). A Madeira soma mais cinco casos e na Região Autónoma dos Açores foram detectados 16.

Segundo o relatório da DGS, já morreram de covid-19 8926 homens e 8067 mulheres, sendo que 11.176 tinham acima de 80 anos, o que corresponde a cerca de 65,8% do total.