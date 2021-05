Arguido dos colégios GPS queixa-se que os seus 62 carros de colecção vão transformar-se ”em floreiras”

Manuel Madama, um dos cinco gestores arguidos no processo dos Colégios GPS, acusados por peculato, burla qualificada e falsificação de documentos, e cujo julgamento está previsto começar no dia 18 de Março, pediu para que, alternadamente, fosse concedida a possibilidade de fazer circular os 62 carros de colecção que lhe foram apreendidos no âmbito do processo. Um dos argumentos é que há já veículos que estão quase a virar “floreiras”.