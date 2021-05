André Ventura voltaria a chamar “bandidos” a habitantes do Bairro da Jamaica

Líder do Chega escuda-se no calor da refrega eleitoral e diz que não pretendia ofender ninguém, mas não pede desculpa a queixosos. Julgamento começou nesta segunda-feira.

O líder do Chega, André Ventura, que responde em tribunal por ter chamado “bandidos” a habitantes do Bairro da Jamaica, no Seixal, admitiu nesta segunda-feira em tribunal que voltaria a fazer o mesmo.

O dirigente partidário é réu num processo cível por ofensas à honra e ao direito à imagem depois de ter exibido em 2021, num debate televisivo com Marcelo Rebelo de Sousa durante as presidenciais, uma foto de uma visita do Presidente da República àquele bairro cerca de dois anos antes. O chefe de Estado aparecia na imagem com uma família que incluía um membro que já tinha tido problemas com a justiça, relacionados com desacatos e condução sob embriaguez. O dirigente partidário aproveitou esse facto para sublinhar que o seu adversário tinha preferido ir ao bairro confraternizar com “bandidos” em vez de visitar os agentes policiais agredidos dias antes, durante confrontos com habitantes dali. E acusou estas pessoas de terem vindo para Portugal “viver do Estado social”.

A família Coxi, que aparece na foto, pede uma retratação pública de André Ventura. Além das desculpas, caso seja condenado, quer que pague a publicação da sentença na comunicação social e que seja multado em 5000 euros por cada vez que, no futuro, fizer este tipo de declarações. Na foto também aparece também uma criança que pertence ao mesmo agregado familiar.

Questionado pela juíza do Palácio da Justiça, em Lisboa, sobre se estava arrependido, o presidente do Chega foi claro: não queria ofender ninguém, garantiu, mas se fosse hoje faria o mesmo, porque o confronto político o justificava. “Não referi a cor da pele, nem a origem ou o estrato social” dos habitantes que surgem na foto com Marcelo Rebelo de Sousa, sublinhou. “E deixei claro que só me estava a referir a uma das pessoas da imagem”, defendeu-se.

“Esta fotografia mostra tudo o que a minha direita não é. Nesta fotografia, o candidato Marcelo Rebelo de Sousa juntou-se com bandidos, um deles é um bandido verdadeiramente. (...) Porque esta fotografia que está aqui, (...) não foi tirada depois na esquadra de polícia, foi tirada só, entre aspas e vão-me desculpar a linguagem, à bandidagem. E, portanto, talvez seja aqui uma diferença entre nós: eu não tenho medo de ser politicamente incorrecto, de lhes chamar os nomes que têm de ser chamados e dizer o que tem de ser dito. (...)”, disse, na altura, André Ventura.

E continuou: “Eu nunca vou ser presidente dos traficantes de droga, nunca vou ser presidente dos pedófilos, nunca vou ser presidente dos que vivem à conta do Estado, com esquemas de sobrevivência paralelos, enquanto os portugueses de bem pagam os seus impostos, todos os dias a levantar-se de manhã à tarde para os pagar e o que fez aqui não tem nenhuma justificação... (...) Muitos destes indivíduos vieram para Portugal para beneficiar única e exclusivamente daquilo que é o Estado Social.”​