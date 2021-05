Cria de baleia-anã salva do Tamisa, em Londres, mas com “a vida em risco”

Equipas de resgate britânicas libertaram uma pequena baleia-anã das margens do rio Tamisa, em Londres, durante a madrugada desta segunda-feira. A cria de três metros foi encontrada a centenas de milhas do seu habitat natural.

Uma cria de baleia-anã com três metros foi libertada esta segunda-feira, dia 10 de Maio, depois de ter sido encontrada ferida e encalhada no rio Tamisa, a oeste de Londres. Apesar dos esforços, a vida do animal continua em risco por ser jovem e se encontrar muito longe de casa.

Uma equipa especial de resgate com membros das autoridades marítimas, dos bombeiros e da polícia trabalhou ao longo da noite na libertação da baleia.

Por volta da meia-noite, colocaram o animal num pontão insuflável especial e rebocaram-no uma milha abaixo de Richmond Lock. A baleia deslizou, então, do pontão e foi vista a nadar livremente no rio. Várias horas mais tarde, um repórter da Reuters avistou-a novamente a nadar em direcção à costa.

“É um pequeno sucesso no sentido em que o animal já não está preso no betão — mas a vida daquela baleia está em perigo: está ferida, é muito jovem e está muito longe de casa”, disse Martin Garside, porta-voz da Autoridade Portuária de Londres, à Reuters.

“Este animal vem do norte do Mar do Norte — por isso está a centenas de milhas de onde deveria estar. Está a cem milhas da passagem para o Mar do Norte, no estuário do Tamisa”, disse. “Não há nenhum sinal óbvio da mãe.”

A baleia-anã é a mais pequena de todas as baleias-de-barbas, atingindo cerca de 8 a 9 metros de comprimento. As baleias preferem temperaturas mais frescas e mantêm uma dieta variada de krill e peixes, de acordo com o Grupo de Conservação de Baleias e Golfinhos.

Normalmente, não há avistamento de baleias no rio Tamisa.