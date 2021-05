O vai e vem dos estudantes deslocados: “Deu-nos a graça de um desconto de 15 euros num mês de renda”

As universidades voltaram a abrir as portas aos alunos, ainda que a meio gás. Muitos tiveram de fazer a mala e percorrer quilómetros de volta a outra cidade, a outra casa, deixada em stand-by durante o confinamento, mas que continuou a ter de ser paga. As perspectivas para o futuro divergem, mas há um objectivo comum a todos estes estudantes: tentar recuperar o que perderam até agora.