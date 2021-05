Cidade de cana e palha: mais de 70 mil deslocados de Cabo Delgado permanecem transitórios

Não deixa de ser irónico que nos maços de tabaco Zambeze, aparentemente a única marca à venda no campo de deslocados de 25 de Julho, em Metuge, província de Cabo Delgado, se leia em letras garrafais pretas sobre fundo branco: “Fumar faz mal à saúde!” Dadas as circunstâncias precárias em que vivem mais de 70 mil pessoas que fugiram do conflito no Norte de Moçambique, sem condições mínimas de subsistência e sobrevivendo com ajuda humanitária das agências da ONU e dos Médicos Sem Fronteiras (MSF), a possibilidade de vir a adoecer com um cancro de pulmão estará muito abaixo na lista de preocupações dos deslocados.