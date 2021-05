Depois das eleições, ficou a Escócia mais próxima da independência?

O Partido Nacional Escocês (SNP) venceu, como esperado, as eleições parlamentares de quarta-feira na Escócia trazendo um novo foco para a possibilidade de um novo referendo independentista. Também na “super quinta-feira” tivemos parlamentares no País de Gales e eleições municipais na Inglaterra, em análise com o jornalista do PÚBLICO António Saraiva Lima.

