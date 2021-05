Dezenas de corpos de vítimas de covid-19 encontrados nas margens do rio Ganges

Dezenas de corpos que se acredita serem de vítimas de covid-19 foram encontrados nas margens do rio Ganges, no norte da Índia, numa altura em que a pandemia está a espalhar-se pelo vasto interior rural do país e a sobrecarregar o sistema de saúde, bem como os crematórios e os cemitérios.

As autoridades informaram que cerca de 40 corpos foram encontrados no município de Buxar, junto à fronteira entre Bihar e o Uttar Pradesh, dois dos mais pobres estados indianos. Mas vários relatos na comunicação social dão conta que o número de corpos pode ser superior a uma centena, acrescentando que, de acordo com testemunhos de funcionários locais, muitos deles estavam parcialmente queimados e inchados, um sinal de que estavam no rio há vários dias.

Segundo relataram vários habitantes locais à AFP, os corpos terão sido deitados ao Ganges porque os crematórios não conseguem dar vazão ao número elevado de vítimas mortais, a que se junta a falta de recursos financeiros das famílias para comprar madeira para as piras funerárias.

Nesta segunda-feira, a Índia registou 366.161 infecções de covid-19, menos 37 mil casos do que na véspera, após ter ultrapassado a marca das 400 mil infecções durante quatro dias consecutivos, segundo informou o Ministério da Saúde indiano. Nas 24 horas anteriores, o país asiático contabilizou ainda 3.754 mortes provocadas pelo novo coronavírus, após dois dias consecutivos a ultrapassar os 4.000, aumentando para 246.116 o total de óbitos desde o início da pandemia.

O estado ocidental de Maharashtra, o mais afectado pela pandemia, continua a não registar uma queda significativa nas infecções, com mais de 48.000 casos e 572 mortes num único dia. Já na capital, Nova Deli, que entrou na quarta semana consecutiva de confinamento, os casos continuaram a baixar, com um total de 13.336 casos e 273 mortes nas últimas 24 horas.

A campanha de vacinação na Índia sofreu, entretanto, uma das quedas mais acentuadas, com pouco mais de 689 mil doses administradas em 24 horas, fazendo subir o total para 17 milhões de vacinas desde o arranque, em 16 de Janeiro.

Com um total acumulado de 22,6 milhões de casos de covid-19, a Índia é o segundo país no mundo com mais infecções, depois dos Estados Unidos, e é actualmente o epicentro da pandemia, devido a uma segunda vaga que dura há mais de um mês, contando até agora mais de 3,7 milhões de casos activos.