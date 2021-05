Maioria dos municípios ainda vai demorar a separar o lixo da factura da água

As repercussões da notícia de que a Maia está a avançar com a separação das facturas da água e dos resíduos sólidos, beneficiando, no caso da segunda, o esforço de quem recicla mais, ultrapassaram as fronteiras do concelho. De outros pontos do país, munícipes cansados de pagarem o “lixo” em função da água que consomem reagiram, interpelando, nas caixas de comentários do PÚBLICO, o seu município. O mesmo acontecera, já em 2018, com uma campanha da Deco, que pôs milhares de portugueses a escrever à respectiva autarquia, para dizer que “O lixo não é Água”, explicou Bruno Santos, desta associação de defesa do consumidor​. Mas vai demorar pelo menos cinco anos até este sistema se generalizar a todo o país.