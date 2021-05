Aveiro: Novo parque de estacionamento é mais uma peça da zona nascente da cidade

Duas inaugurações e três visitas a obras. O presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, reservou a manhã deste segunda-feira, em vésperas de feriado municipal (12 de Maio), para descerrar algumas placas e dar a conhecer o andamento de algumas empreitadas. A jornada teve início no novo parque de estacionamento da cidade, situado nas traseiras da estação de comboios e junto ao Terminal Rodoviário de Aveiro. Uma obra que custou 535 mil euros e que representa mais uma peça de uma zona onde “há 10 anos não havia nada”, repara o autarca.

Mais do que o novo parque - de utilização gratuita e com capacidade para 275 veículos ligeiros, 12 autocaravanas e dois lugares para utilizadores de mobilidade reduzida -, Ribau Esteves destaca a “dinâmica” que se está a criar naquela área a nascente da estação de comboios. Aos novos prédios de habitação que já ali foram construídos, vão juntar-se, brevemente, mais cinco (um deles já em construção), bem como uma nova área verde. O próprio parque de estacionamento já está ligado à “alameda pedonal” central que ligará ao futuro jardim.

Já no que diz respeito ao investimento anunciado por um privado para aquela zona, continua a aguardar por melhores dias. “O grupo Trofa Saúde tem reiterado o objectivo de construir a unidade em Aveiro mas, nesta fase, ainda não assumem uma data para iniciar a obra”, explica o autarca, a propósito do projecto que contempla a construção de um novo hospital privado, com 15.000 metros quadrados de área, divididos por nove pisos.

Talude cria nova área de estar

O périplo presidencial desta segunda-feira – na passada semana, Ribau Esteves já havia cumprido outros dois - prosseguiu com uma visita à obra de estabilização do talude da Rua Padre Arménio Alves da Costa Júnior, junto ao Centro de Congressos, e que resultará na criação de uma nova zona de estar e de passeio. A empreitada deverá estar concluída em meados de Junho e contempla, também, a criação de um memorial dedicado à Aleluia, empresa que chegou a estar ali instalada, juntamente com outras unidades de cerâmica. Aliás, esse espaço de memória tem como ponto de referência uma antiga chaminé de barro vermelho.

Na recta final está já também a requalificação da Rua da Pega, outra das obras incluídas no roteiro de visitas e inaugurações, e que, segundo anunciou o autarca, poderá vir a ser complementada, no futuro, com um prolongamento da via – está em fase de estudo prévio. Destaque, ainda, para a inauguração da placa da ciclovia que liga a estação da CP à universidade - uma via liga que “os dois principais pólos produtores de necessidade de transporte”, vinca Ribau Esteves, e que custou cerca de 600 mil euros – e para a obra da Rua do Sal, também conhecida como estrada-dique. Com conclusão estimada para “finais de Junho, início de Julho”, esta empreitada está a qualificar aquele que é um importante local de fruição turística, ambiental e de contemplação paisagística, criando, ainda, um novo cais de acostagem para embarcações.