Como tornar a UE mais coesa?

Os milhões da UE para a coesão

São vários os milhões alocados pela União Europeia para fomentar a coesão, divididos por vários programas. Por exemplo, a Política de Coesão no Quadro Financeiro Plurianual 21-27 (QFP) tem uma dotação de 330,2 milhões. Este valor está dividido por três fundos: o Fundo de Coesão, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e o Fundo Social Europeu +. Para colocar os números em contexto, o valor dedicado à Política da Coesão é inferior ao do maior programa do QFP: a Política Agrícola Comum, que tem uma dotação de 336,4 mil milhões. No Next Generation UE, criado para recuperar a economia da Europa no pós-pandemia e cujo maior programa é o Mecanismo de Recuperação e Resiliência, foi também criado um programa dedicado à coesão: o React UE, com uma orçamentação de 47,5 mil milhões.