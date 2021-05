O que têm em comum Lady Gaga, Glenn Close, o príncipe Harry e Oprah? O interesse pela saúde mental

O príncipe Harry do Reino Unido e a “rainha” dos EUA Oprah Winfrey preparam-se para estrear a sua série documental televisiva sobre questões de saúde mental no fim de Maio, com a cantora Lady Gaga e a actriz Glenn Close entre as personalidades que partilham as suas experiências.

A série The Me You Can't See, co-criada e produzida por Harry e Oprah, contará histórias sobre questões de saúde mental e bem-estar emocional. A Apple TV+, um serviço de streaming, transmitirá os programas a partir de 21 de Maio, segundo informou esta segunda-feira.

Oprah Winfrey disse que a série visa desencadear uma conversa global, e substituir a vergonha que rodeia a saúde mental por sabedoria e compaixão. Além de Gaga e de Close, entre os participantes estarão também os jogadores de basquetebol DeMar DeRozan, dos San Antonio Spurs, e Langston Galloway, dos Phoenix Suns, informou a Apple.

“A maioria de nós carrega alguma forma de trauma, perda ou dor não resolvida, que parece — e é — muito pessoal”, disse o neto da rainha Isabel, numa declaração. “No entanto, o último ano mostrou-nos que estamos todos juntos nisto, e a minha esperança é que esta série mostre que há poder na vulnerabilidade, ligação na empatia e força na honestidade.”

O príncipe, o sexto na linha de sucessão ao trono britânico, falou publicamente das suas próprias batalhas de saúde mental, nomeadamente na forma como lidou com o luto da morte da sua mãe, a princesa Diana, num acidente de carro em Paris em 1997, quando ele tinha apenas 12 anos. Em Março, o duque de Sussex foi nomeado o primeiro CIO (Chief Impact Officer) da BetterUp, que fornece coaching e assistência à saúde mental a vários profissionais.

A série de televisão é um dos primeiros empreendimentos de Harry desde que se demitiu, em conjunto com a mulher Meghan, das funções reais e parece ir ao encontro do que ambos anunciaram quando decidiram ir para a Califórnia para criar novas carreiras. O casal assinou também acordos com a Netflix e com a Spotify.

Esta parceria entre Harry e Oprah surge depois da entrevista que o casal cedeu à norte-americana há dois meses, durante a qual foram feitas revelações polémicas, nomeadamente sobre a forma como a família real não facilitou o acesso a ajuda quando Meghan passou por um período de depressão, no qual terá mesmo ponderado o suicídio.