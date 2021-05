Rui Paula nomeado para os prémios internacionais Best Chef 2021

O chef da Casa de Chá da Boa Nova, duas estrelas Michelin, é o quarto português na lista de candidatos aos The Best Chef Awards.

Este ano, os 100 novos candidatos aos The Best Chef Awards estão a ser anunciados ao ritmo de um por dia e, depois de Ricardo Costa, chef do The Yeatman, e de Henrique Sá Pessoa, do restaurante Alma, este domingo trouxe à lista mais um nome português: Rui Paula, chef na Casa de Chá da Boa Nova (duas estrelas Michelin), em Leça da Palmeira, e nos restaurantes DOP, no Porto, e DOC, no Cais da Folgosa, entre outros projectos.

A cozinha do chef português, descreve a organização nas redes sociais, “sugere uma aventura pelos sabores recriados da cozinha clássica portuguesa, bem como pela riqueza da gastronomia portuense”. Do receituário de Rui Paula destacam “o bacalhau, o cabrito, o polvo, a vitela, os enchidos tradicionais portugueses, além de uma grande diversidade de peixes e mariscos do litoral”.

Em 2020, o primeiro lugar coube a René Redzepi, do Noma , em Copenhaga, e José Avillez , do Belcanto, conquistou o 70.º lugar . Aos 100 chefs que integraram a lista do ano passado (automaticamente nomeados para o ano seguinte), juntam-se agora 100 novos candidatos, que estão a ser anunciados diariamente desde finais de Fevereiro.

Um dos primeiros nomes revelados foi Ricardo Costa , chef do The Yeatman , em Vila Nova de Gaia (duas estrelas Michelin). No início de Abril, foi anunciada a entrada de Henrique Sá Pessoa uma vez mais para a lista de nomeados. E agora, ao 72.º dia, Rui Paula entra para o leque de candidatos.

A quinta edição dos The Best Chef Awards , onde se conhecerá a lista dos 100 melhores chefs do ano de 2021, terá lugar em Amesterdão, com data prevista para os dias 13, 14 e 15 de Setembro.

Cada membro do júri, composto por profissionais ligados ao mundo da gastronomia, pode escolher dez de entre os 200 nomes na corrida. No final da votação chega-se a uma nova lista de 100 chefs que mais se destacam no sector a nível mundial.