A pensar no Verão, Lisbon Marriott Hotel abre a piscina a todos

À semelhança do que fez em 2o2o, ano marcado por todas as dificuldades inerentes à pandemia de covid-19, o Lisbon Marriott Hotel criou três pacotes de Verão que possibilitam o acesso à sua piscina mesmo a quem não esteja lá hospedado.

O Pool Access permite, de 1 de Junho a 12 de Setembro, usufruir de “um dia relaxante na piscina e tirar partido do vasto jardim verdejante”. Custa 25€ aos dias de semana e 30€ aos fins-de-semana. Quem preferir, pode comprar um passe mensal por 160€.

Já o Pool & Room possibilita, para além do acesso à piscina, o usufruto dos quartos de hotel. Das 9h às 17h, para duas pessoas, o preço é de 89€. No horário 9h/14h ou 12h/17h, baixa para 79€. Promoção válida de 22 de Maio a 12 de Setembro.

Por fim, o Pool Brunch, que se serve aos sábados e domingos, das 12h às 17h, também confere o acesso à piscina. Estão disponíveis dois menus preparados pelo chef António Alexandre - Classic e Rainbow. O primeiro inclui um copo de espumante à chegada, rainbow salad (morangos, manjericão, espinafres, abacate, nozes e mozzarella); turkish eggs (ovos escalfados com molho de iogurte, especiarias e tostas); feijão com tomate; bacon com salsicha; tosta com ovos benedict; sandes de pulled pork; pudim de chia; red velvet, tartelete de morangos. O segundo inclui um copo de espumante, rainbow salad, turkish eggs e gaspacho de morango; empada vegana; tosta de abacate e ovo escalfado; salmão fumado; pudim de chia; mousse de limão e tartelete de abacate. Ambos custam 40€ por pessoa (pacote de bebidas por mais 8€, incluindo Smoothie Red Vitality, Green Energizer, sumo de laranja, vinho branco ou tinto da casa, chá e café). Até aos quatro anos, as crianças não pagam. Dos cinco aos dez anos, pagam metade.

A esplanada do Tapas & Tiles - Café Terrace também está aberta a não-hóspedes e tem uma nova carta de Verão.

As reservas para qualquer um destes programas devem ser feitas pelos telefones 217 235 400 ou 914 391 060.