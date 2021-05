“É muito fácil colocar Luís Filipe Vieira como grande devedor”, diz presidente do Benfica

“A minha vida não foi criada com o BES”. Foi assim que Luís Filipe Vieira começou o seu depoimento no Parlamento onde explica aos deputados as dívidas que a sua empresa Promovalor deixou no Novo Banco. O empresário e presidente do Benfica frisou que começou a empresa com “capitais próprios e 35 milhões de euros”. O empresário garantiu que nunca beneficiou de nenhum perdão de dívida nem de juros por parte do Novo Banco e disse ser “vítima de calúnias” por ser presidente do Benfica.

Na comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco, Vieira contou que as dificuldades dos grupo começaram com a crise da dívida em 2011 e a chegada da troika a que se juntou o arrefecimento dos mercados do Brasil e de Moçambique, onde a empresa tinha negócios. A este quadro juntou-se a queda do BES em 2014.

Já com os créditos no Novo Banco, em Setembro de 2017, a Promovalor chegou a acordo com o banco e o Fundo de Resolução para a “entrega dos activos para pagamento da totalidade das dívidas”.

“Não tive nenhum perdão de dívida nem de juros”, repetiu várias vezes durante a sua intervenção inicial. “É muito fácil colocar Luís Filipe Vieira como grande devedor”, disse, distinguindo a sua posição da de outros devedores.

Quando foi feito o acordo, em 2017, a dívida era de 227,3 milhões de euros, 217 milhões de euros em capital, 8,9 milhões de euros em juros e 1,4 em comissões bancárias. Foi esta dívida que foi vendida ao fundo que hoje gere estes créditos. Vieira disse também que entre Agosto de 2014 (resolução do BES) e Setembro de 2017 (acordo com o Novo Banco e com o Fundo de Resolução) reduziu a dívida com o Novo Banco - num valor “à volta de cinco milhões” - mas depois pediram mais um financiamento que aumentou a dívida para “387 milhões de euros para acabar a Quinta do Aqueduto”.

O líder do Benfica disse ainda ser “vítima de calúnias” e afirmou que “quem disser que ser presidente do Benfica me trouxe benefícios empresariais mente”. “No campo das elites há quem não perdoe duas coisas: ter vindo do povo” e “ter vencido”. E acrescentou que “apenas por ser presidente do Benfica é que fui escrutinado até à exaustão”. As várias referências que fez à sua classificação enquanto grande devedor do Novo Banco e o facto de ser presidente do Benfica levou o deputado do PSD Hugo Carneiro, que iniciou a ronda de perguntas, a alertar Vieira que estava a depor na condição de presidente do conselho de administração da Promovalor e não como presidente do clube de Lisboa.

O presidente do Benfica garantiu ainda aos deputados que “nunca” teve nenhuma offshore e confirmou que o fundo que comprou os créditos não está em condições “por causa da pandemia” de pagar ao Novo Banco o que estava previsto no plano de negócios fixado.

O presidente da Promovalor e também presidente do Benfica está a ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco. A Promovalor deixou perdas de 225 milhões de euros no Novo Banco, entre 2014 e 2018. A dívida foi vendida ao fundo C2 Capital, gerido pelo ex-vice-presidente do Benfica, Nuno Gaioso Ribeiro, que tenta recuperar as dívidas. No Parlamento, este responsável defendeu que a venda dos créditos da Promovalor foi a solução “adequada” e apontou vantagens para o Novo Banco.

Em Setembro do ano passado, o CEO do Novo Banco revelou na Assembleia da República estar “em curso” uma auditoria específica aos créditos de Luís Filipe Vieira, cujos que resultados não são conhecidos ainda.

A “casa para palheiro” e os “outros negócios” de Vieira

O presidente do Benfica negou que o único bem pessoal que tem seja uma “casa para palheiro com uma área de 162 metros quadrados com logradouro”. O presidente respondia a perguntas da deputada do BE Mariana Mortágua que citava um documento da comissão de acompanhamento que referia que aquele era o único bem que tinha e que sustentava o aval pessoal dado pelas dívidas ao Novo Banco. Vieira disse nem saber que imóvel é aquele e recusou avançar qual o valor do seu património - “não sei qual é a necessidade de dizer qual é o meu património”, afirmou Vieira -, garantindo que “quando chegar a altura e estiver em incumprimento saberemos negociar”.

Mortágua perguntou do que vive então tendo em conta que a Promovalor não dá lucro. “Tenho outros negócios. Tenho uma boa reforma. Vivo bem. Agora ainda fui reforçar à conta com dois milhões e tal de euros que recebi do Fisco”. Acrescentou ter “algumas sociedades com outras pessoas” que não estão penhoradas ao Novo Banco “nem deviam estar”.

Apesar dos rendimentos e dos “outros negócios”, Vieira reestruturou “agora” porque “não tinha para pagar” uma dívida que tem 160 milhões de euros que tem ao Novo Banco num empréstimo obrigacionista.