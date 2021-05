António Fatás, num artigo publicado a 3 de Maio de 2021 no site VoxEU.org, argumenta que é questionável que as novas moedas digitais dos bancos centrais, em desenvolvimento –nomeadamente, da China, do BCE, e da Suécia –, possam vir a ter sucesso dado que intrínseco às moedas digitais estão os sistemas de pagamentos nas economias, no presente dominados pelo sector privado.