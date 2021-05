Menos imparidades e venda de créditos fazem disparar lucros do BPI

Os resultados do primeiro trimestre do BPI “são bons”, começou por dizer o presidente do banco, João Pedro Oliveira e Costa, na sessão de apresentação, realizada esta segunda-feira. A instituição apresentou lucros de 60 milhões de euros, o que compara com seis milhões de euros em igual período do ano passado, uma diferença que se explica em grande medida pela constituição de menos imparidades para prevenir potenciais impactos da pandemia de covid-19 e a resultados extraordinários com a venda de créditos. A operação em Portugal representou 54 milhões de euros, quando, em igual período do ano passado, tinha ficado em 4 milhões de euros.

Nos primeiros três meses do ano, o BPI constituiu imparidades de 17,3 milhões de euros (quando tinham sido de 32 milhões de euros em 2020), mas também recuperou 27,7 milhões de euros, 24 milhões dos quais correspondem a mais-valias da venda de uma carteira de crédito malparado, no valor de 296 milhões de euros, essencialmente composto por crédito às empresas.

Segundo o banco, em destaque esteve o crescimento de 17,1% do produto bancário. O rácio de eficiência “core” melhorou para 57,1%. Em evolução positiva estiveram ainda os depósitos de clientes (crescimento de 11,1%), para 26.618 milhões de euros, representando 69% do activo, e constituindo “a principal fonte de financiamento do balanço”.

A carteira de crédito aumentou 1500 milhões de euros, a subir em 7,2% às empresas e em 5,8% à habitação.

A exposição a activos não produtivos (non-performing exposure, NPE) diminuiu para 1,5%, e a sua cobertura por imparidades e colaterais aumentou para 154%.

O banco perdeu 25 trabalhadores e 18 agências desde o início do ano até ao final do primeiro trimestre, para 4600 funcionários e 400 balcões. No período em análise, as saídas totalizam 56 trabalhadores, parcialmente compensadas pela contratação de 31 novos colaboradores.

Comparativamente ao primeiro trimestre de 2020, a instituição tem agora menos 234 trabalhadores e menos 50 agências.