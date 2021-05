Fesap lamenta “mão cheia de nada” do Governo sobre avaliação na função pública

O Governo prometeu apresentar aos sindicatos uma proposta de diploma para rever o Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública (SIADAP), mas chegou à reunião desta segunda-feira sem qualquer proposta legislativa, provocando a revolta nos sindicatos.

“É uma desilusão completa. Depois de a senhora ministra ter dito no Parlamento que tinha um projecto de diploma para discutir com os sindicatos, saímos daqui com uma mão vazia e outra cheia de nada”, criticou José Abraão, líder da Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap) à saída da reunião com o Governo.

O sindicalista referia-se às declarações da Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, proferidas recentemente numa audição parlamentar e em que prometeu que marcaria uma nova reunião com um primeiro esboço do diploma.

“Foi-nos dito que não houve oportunidade de articular com outros ministérios, em particular com o das Finanças, a redacção do diploma”, precisou José Abraão depois do encontro com o secretário de Estado da Administração Pública, José Couto.

Na primeira reunião, o Governo entregou aos sindicatos um documento com os princípios que irão enquadrar a discussão do SIADAP. A avaliação passará a ser feita anualmente (agora é bianual), será dada maior relevância às competências dos trabalhadores, o processo será simplificado e passará a ser suportado por uma plataforma informática, e há a possibilidade alargar as quotas em função da avaliação dos serviços.

Um dos pontos de maior fricção com os sindicatos é a manutenção das quotas para as notas mais elevadas.

“Recusamos a ideia das quotas e da sua manutenção enquanto factor de moderação salarial. O sistema de avaliação está velho, vai a caminho dos 20 anos e tem de se fazer uma alteração que mobilize os trabalhadores e que toque também na tabela remuneratória única e nas carreiras, para que a manta de retalhos que já temos hoje não se torne ingerível”, destacou o líder da Fesap.

“Falámos sobre a conectividade da avaliação individual com a dos serviços. Sem projecto de diploma não percebemos as implicações da avaliação dos serviços que não têm investimento e que são mal geridos na avaliação dos trabalhadores”, acrescentou ainda.

O líder da Fesap criticou o facto de os sindicatos da função pública não estarem a ser ouvidos a propósito do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, nomeadamente na questão do teletrabalho.

Ao longo da manhã, o secretário de Estado da Administração Pública vai também reunir-se com o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e com a Frente Comum, que já marcou uma greve para 20 de Maio.