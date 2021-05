BPI garante que 98% dos clientes retomaram moratórias vencidas em Março

O BPI mantinha em Abril cerca de 4500 milhões de euros em moratórias de crédito associadas à pandemia de covid-19, o que corresponde a 17% da carteira total de crédito do banco. O montante representa uma redução de mil milhões de euros, devido ao fim da moratória de crédito privada que venceu em Março, em relação à qual o presidente do banco diz que foi retomado o pagamento regular em 98% dos créditos envolvidos.

De acordo com João Pedro Oliveira e Costa, que falava esta segunda-feira na apresentação dos resultados trimestrais, apenas “1% a 2% daquela carteira de crédito” não retomou o pagamento regular, uma percentagem que “é ligeiramente melhor do que o banco estava à espera”. Para estes clientes, o banco está a dar resposta caso a caso, garante o gestor.

Em relação ao conjunto da carteira que segue até Julho (339 milhões de crédito ao consumo) e até Setembro (2516 milhões de crédito à habitação e 2768 milhões de crédito a empresas), o presidente executivo do BPI garante que 98% estava em situação regular. E em relação a esta carteira de crédito, referiu que o BPI está a trabalhar em soluções para particulares e empresas mais afectadas pela pandemia.

“Temos vindo a trabalhar em conjunto com vários intervenientes para encontrar a solução mais adequada e para sectores mais afectados, estamos a concentrar esforços nos sectores e famílias mais afectados”, declarou. Escusando-se a entrar em detalhes do que está a ser trabalhado, referiu, no entanto, que “o objectivo é encontrar soluções que não tenham impacto adverso nos bancos, não impeçam o apoio à economia”, e que “vejam a luz do dia o mais depressa possível”.

Pedro Oliveira e Costa fez questão de deixar uma mensagem de tranquilidade, realçando que nem todos os créditos em moratória necessitam de medidas de apoio após o seu término.

O ministro da Economia também já assumiu que há trabalhos nesta matéria, mas tem colocado a tónica nas empresas.

O BPI atingiu lucros consolidados de 60 milhões de euros, o que compara com seis milhões de euros em igual período do ano passado, uma diferença que se explica em grande medida pela constituição de imparidades para prevenir potenciais impactos da pandemia de covid-19. A operação em Portugal representou 54 milhões de euros.