Segunda, na TV: O Traidor, histórias futuristas e Fausto à conversa

CINEMA

Luz da Minha Vida

TVCine Top, 15h35

Um vírus exterminou praticamente todas as mulheres da Terra. As poucas sobreviventes enfrentaram a captura, violação e morte. Nove anos passados, um pai deambula pela floresta com a filha de 11 anos. De modo a não chamar a atenção, a menina apresenta-se como se fosse um rapaz... Até que encontram um desconhecido. Este drama de ficção científica é a estreia na realização do actor Casey Affleck, que também escreve o argumento e entra no elenco, ao lado de Tom Bower, Elisabeth Moss e Anna Pniowsky.

Eu, Robot

Hollywood, 16h35

Ano de 2035. Os humanos estão cada vez mais dependentes das máquinas, usando robôs para várias funções. O polícia John Spooner (Will Smith) investiga, com a ajuda da especialista em psicologia andróide Dr.ª Susan Calvin, a morte do Dr. Alfred Lanning, que trabalhava na U.S. Robotics. O principal suspeito parece ser um robô chamado Sonny. Se isso se confirmar, significa que as máquinas descobriram uma forma de violar as leis que os impedem de fazer mal aos seres humanos. Alex Proyas realiza este thriller futurista, nomeado para um Óscar pelos efeitos visuais.

Rainha do Deserto

AXN White, 22h12

Estreado no Festival de Cinema de Berlim, e com assinatura do realizador alemão Werner Herzog, adapta a biografia homónima, escrita por Georgina Howell, sobre Gertrude Bell, arqueóloga, escritora, cartógrafa e política britânica do início do século XX. O elenco inclui Nicole Kidman, James Franco, Damian Lewis e Robert Pattinson.

O Traidor

RTP2, 00h36

Em 1980, quando a polícia aperta o cerco à máfia siciliana, Tommaso Buscetta, um dos criminosos mais proeminentes de Itália, foge para o Brasil. Quando é finalmente preso pela polícia brasileira e extraditado para o seu país, faz algo de que ninguém estaria à espera: trair a costa nostra. O Traidor é um drama baseado em factos reais, com argumento e direcção de Marco Bellocchio. Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio, Fausto Russo Alesi, Maria Fernanda Cândido e Fabrizio Ferracane assumem as personagens.

Fidelidade sem Limite

Cinemundo, 2h35

Num circuito de corridas ilegais, Gigi (Matthias Schoenaerts), um homem com ligações ao submundo do crime, conhece Bibi (Adèle Exarchopoulos), uma jovem condutora. A atracção entre ambos é instantânea e visceral. Com vidas tão distintas, eles sabem que aquela relação tem tudo para correr mal. Mesmo assim, dão início a um relacionamento pelo qual lutarão com todas as suas forças, mesmo conscientes dos riscos que essa decisão poderá implicar. Seleccionado para competir no Festival de Cinema de Veneza, este thriller romântico é realizado por Michaël R. Roskam, segundo um argumento seu, de Thomas Bidegain e de Noé Debré.

INFORMAÇÃO

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

Fátima Campos Ferreira entrevista o cantor e compositor Fausto Bordalo Dias, tendo como cenário a Torre de Belém e como âncora da conversa Lusitana Diáspora, uma trilogia de álbuns com narrativas musicais da expansão portuguesa. Foi inaugurada por Fausto em 1982 com Por Este Rio Acima, desenvolvida em 1994 com Crónicas da Terra Ardente e concluída em 2011 com Em Busca das Montanhas Azuis.

DOCUMENTÁRIO

Uma Vida Alemã

TVCine Edition, 13h35

Os realizadores Christian Krönes, Florian Weigensamer, Roland Schrotthofer e Olaf S. Müller filmaram um longo depoimento de 30 horas de Brunhilde Pomsel (1911-2017), a secretária e estenógrafa que, durante anos, trabalhou directamente para Joseph Goebbels, o ministro da Propaganda de Hitler. Nessa entrevista, a idosa de 104 anos revela-se, frente às câmaras, em toda a sua amargura, determinação e lucidez.

INFANTIL

Vera e o Reino do Arco-Íris

Panda, 15h30

Estreia da terceira temporada da série de animação pré-escolar que acompanha Vera e o inseparável gato Bartolomeu. A menina é a guardiã da árvore dos desejos de um reino colorido, cujos poderes activa quando é preciso ajudar a resolver o problema de algum dos habitantes.