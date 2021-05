As mudanças dos Globos de Ouro não são suficientes para a NBC (nem para Tom Cruise)

Na passada quinta-feira, a Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood (HFPA) anunciou um conjunto de mudanças destinadas a garantir mais transparência, mais diversidade e menos lapsos éticos na organização dos Globos de Ouro. Tal não parece ter sido suficiente para várias entidades. Uma delas é a NBC, a estação de televisão que tem transmitido a cerimónia em directo, e que anunciou esta segunda-feira que não vai passar os Globos de Ouro na sua antena em 2022.

Numa nota enviada às redacções americanas e citada pela Hollywood Reporter, a NBC diz que “continua a acreditar que a HFPA está comprometida com uma reforma significativa”. “Contudo, uma mudança desta magnitude leva tempo e trabalho, e sentimos fortemente que a HFPA precisa de tempo para fazê-la bem. Assim, a NBC não vai transmitir os Globos de Ouro de 2022. Assumindo que a organização executará o seu plano, temos esperança de que estaremos em posição de transmitir o espectáculo em Janeiro de 2023”, continua.

Não é a primeira vez que tal acontece: a NBC não transmitiu os Globos entre 1968 e 1974. Em 2018, as duas partes assinaram um contrato que vigorará até 2026 e triplicou os valores associados à cedência de direitos até então praticados. A cerimónia deste ano, apresentada por Tina Fey e Amy Poehler, foi a menos vista dos últimos 13 anos. Não foi transmitida em Portugal.

Outras entidades, como a Amazon, a Netflix ou a WarnerMedia, já tinham anunciado considerar insuficientes as medidas divulgadas pela HFPA para colmatar alguns dos escândalos que este ano vieram a lume depois de uma reportagem do Los Angeles Times ter demonstrado a ausência de pessoas negras entre os votantes e dinâmicas de compadrio e elitismo nos bastidores. As medidas entretanto propostas pela HFPA prevêem o aumento e a diversificação dos membros da associação e a adopção de regras que tornem todo o processo de votação mais transparente.

Também esta segunda-feira, o site Deadline trouxe a notícia, entretanto confirmada pela Variety, de que, em jeito de protesto e para pressionar a HFPA, Tom Cruise devolveu os seus três Globos de Ouro à organização. Scarlett Johansson e Mark Ruffalo também tinham instigado recentemente a associação a mudar a sua forma de funcionamento.