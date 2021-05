A liberdade está a passar pela Ucrânia dos sovietes

Nem sempre se encontram designações tão inspiradas. The Mirages of Freedom, secção que o BEAST dedica este ano ao mal-conhecido cinema experimental ucraniano saído dos anos 60-80, é uma delas. Um período, portanto, ainda pré-Queda do Muro (com excepção de dois filmes, de 90 e 91) que se estende da liderança de Nikita Khrushchev e da herança estalinista a Gorbachev, à Perestroika e aos primeiros ventos de mudança que viriam a derribar todo o bloco soviético. No caso da Ucrânia, só em Dezembro de 1991, na sequência de um referendo nacional, a nação se auto-proclamaria soberana. Entrando No Mar (1965), de Leonid Osyka, curta experimental que poeticamente resgata uma espécie de jardim, ou praia, do Éden, talvez seja o título que melhor joga com uma outra ideia de Utopia, de decepção também (foi acusado pelas autoridades soviéticas da prática dos crimes de lesa-pátria de “existencialismo” e “decadência”).