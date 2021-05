Covid-19 em Portugal: mais uma morte e 324 casos. Internamentos a subir

Portugal registou, no sábado, mais uma morte (uma mulher com mais de 60 anos) e 324 novos casos de covid-19. No total, desde o início da pandemia, o país soma 839.582 infecções confirmadas e 16.992 vítimas mortais, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado este domingo pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

A DGS dá ainda conta de que os internamentos voltaram a subir, depois de três dias a descer, e existem agora mais oito doentes nas camas dos hospitais portugueses em relação ao último balanço, num total de 268 hospitalizações. Dessas, 74 estão em unidades de cuidados intensivos (UCI), o mesmo número de pacientes que no balanço anterior.

Recuperaram da doença 270 pessoas em 24 horas. No total, contam-se 800.277 pessoas que conseguiram recuperar da infecção desde o início da pandemia.

De acordo com a DGS, há 22.313 casos activos da doença, mais 53 em relação a sexta-feira.

O único óbito foi registado no Norte, região que reportou também o maior número de infecções, mais 153. Lisboa e Vale do Tejo somou 107, o Centro e o Algarve verificaram 21 novos casos, em cada uma das regiões, e o Alentejo mais quatro.

Na Região Autónoma dos Açores registaram 16 casos de infecções e dois na Madeira.

Os indicadores da matriz de risco, que dita o avanço ou o recuo do desconfinamento, mantêm-se iguais aos de sexta-feira, uma vez que são actualizados às segundas, quartas e sextas-feiras. Nesse sentido, o índice de transmissibilidade – correspondente ao número de pessoas que são infectadas por alguém com o vírus activo – situa-se em 0,92. Já a incidência fixa-se nos 57,7 casos de infecção por 100 mil habitantes a 14 dias.