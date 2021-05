“Dizem que vem aí um tsunami de casos de cancro. Ainda não o vi”

O director do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas, José Dinis, diz que vamos ter que esperar uns anos para perceber o impacto da pandemia nos cancros.

Portugal está em linha com o resto dos países da Europa: com as pessoas a viverem cada vez mais anos, a incidência do cancro está a aumentar. “O cancro é uma doença do envelhecimento”, diz José Dinis, coordena o Programa Nacional para as Doenças Oncológicas da Direcção-Geral da Saúde.