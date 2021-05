Secretário de Estado chama “estrume” e “coisa asquerosa” a programa de informação da RTP

O líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, pediu este domingo a demissão do secretário de Estado João Galamba, acusando-os de “indignidade institucional”. Em causa uma mensagem do secretário de Estado Adjunto e da Energia na rede social Twitter publicado no sábado, e entretanto apagada, dizendo que “estrume só mesmo essa coisa asquerosa que quer ser considerada um programa de informação”.

O comentário de Galamba, feito este sábado, era dirigido ao programa Sexta às Nove, na estação pública de televisão e conduzido pela jornalista Sandra Felgueiras, onde o secretário de Estado já tinha sido visado. As palavras de Galamba são escritas num comentário na mesma rede social, respondendo a um utilizador partilhou que partilhou o link do programa (sobre a instalação de emigrantes do empreendimento Zmar), acrescentando a seguinte mensagem: “Todas as semanas abro uma garrafinha do @Joaogalamba e sento-me a ver o estrume por ele produzido”.

Seguiu-se a resposta de Galamba: “Lamento, estrume só mesmo essa coisa asquerosa que quer ser considerada ‘um programa de informação’. Mas se gosta desse caso psicanalítico em busca da sua expiação moral, bom proveito”.

O PÚBLICO tentou, sem sucesso, contactar João Galamba, tal como o Sindicato dos Jornalistas e a RTP que também ainda não reagiram às palavras do governante.

A primeira reacção política vem de Francisco Rodrigues dos Santos, em forma de apelo ao primeiro-ministro para que demita o ministro da Administração Interna e o secretário de Estado João Galamba, no que seria “um duplo jackpot” que António Costa dava ao país.“Porque eu tenho a certeza de que não se revê nestas faltas de educação e na indignidade institucional que estes membros do Governo estão a revelar”, afirmou, na sessão de encerramento do Congresso Regional do CDS-PP/Açores, em Angra do Heroísmo, citado pela Lusa.

Sobre João Galamba, o líder do CDS acusando-o de ter atacado “de forma ordinária” um canal de televisão: “João Galamba, qual hater, tornou-se um ‘cowboy’ do teclado no seu Twitter. Se há uns anos avisava, por SMS, um ex-primeiro-ministro de um processo judicial, agora destila ódio constantemente nas suas redes sociais”. Acrescentando ainda que “um secretário de Estado que não percebe que sem jornalismo, mesmo que incómodo, não há democracia é um secretário de Estado que está a mais e tem de sair imediatamente deste Governo”.

Ainda numa recente entrevista (na semana passada) ao DN/JN/TSF, o primeiro-ministro, António Costa, lembrava que não se deve “desenvolver ódio relativamente à comunicação social” e “odiar jornalistas”, numa alusão à atitude do líder do PSD, Rui Rio. “Um político num regime democrático pode até não gostar muito das coisas que os senhores escrevem, eu muitas vezes não gosto, mas temos de respeitar e não temos de desenvolver ódio relativamente à comunicação social”, explicou Costa.

O líder centrista também reagiu às acusações de Eduardo Cabrita de que o CDS-PP é um “náufrago”, alegando que o ministro “colecciona casos que o vão desacreditando, que são uma mancha para o país e que dão mau nome a este Governo”.