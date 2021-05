O Fred e a Inês falam de coisas: aquele sobre friendship breakups

O Fred e a Inês falam de coisas... também no P3. O podcast de Inês Afonso e Fred Gomes integra a “Rede PÚBLICO”. Sobre o episódio desta semana:

“Happy middle of the week, flores adoráveis!

Maio chegou! Estamos em Maio! Começamos o mês com o tema escolhido pelos nossos lindes patronos: as amizades que terminam.

Estamos certos de que já todos passámos por uma (provavelmente mais do que uma) destas e, enfim, são dolorosas. É muito difícil de lidar quando perdemos um amigo, seja por que motivo for.

No entanto, também é verdade que temos de começar a falar mais sobre isto e sobre como nem todas as pessoas têm de ficar na nossa vida para sempre e que devemos todos fazer mais check-ins e reavaliar as relações que temos de quando em vez.

O episódio de hoje é um pouquinho mais longo porque deixámo-nos levar com o tema *cof cof* porque temos alguma experiência *cof cof* com friendship breakups *cof cof* Deste lado já tivemos friendship breakups mais dolorosas do que romantic partner breakups.

Mais alguém? Contem tudo pelo Instagram (@ofredeaines, @fredaagomes ou @inesmafonso), Facebook ou por e-mail (ofredeaines@gmail.com). Podem enviar perguntas pelo AskFm ou uma mensagem de voz através do Anchor.”

