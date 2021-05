Miranda, tempo de agir

Há quatro meses, visitei Miranda do Douro e nessa altura foi posto a funcionar um grupo de trabalho. Os seus resultados são agora conhecidos, particularmente no que respeita aos investimentos. É agora tempo de agir e concretizar estes projetos.

Tempo de agir é o mote da presidência portuguesa da União Europeia, que conta já com a conquista da aprovação da Lei do Clima para a Europa. Esta aprovação foi conseguida ouvindo todos e partilhando a decisão com os atores legitimados para a negociação. Tivemos sucesso.