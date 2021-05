Como será a Conferência sobre o Futuro da Europa?

Este domingo, o Dia da Europa é marcado pela cerimónia inaugural da Conferência sobre o Futuro da Europa, em Estrasburgo, uma grande iniciativa para reflectir sobre o rumo do projecto europeu.

Neste episódio especial do Agenda Europa - o penúltimo da nossa série -, conversamos com o eurodeputado Pedro Silva Pereira (PS), um dos vice-presidentes do Parlamento Europeu, sobre este processo de reflexão sobre os caminhos da Europa.

Há ainda espaço para ouvir a eurodeputada espanhola Iratxe García Pérez, líder do grupo dos Socialistas e Democratas, que é a única mulher entre os representantes do Parlamento Europeu no conselho executivo da Conferência sobre o Futuro da Europa.

A cada episódio do Agenda Europa, ouvimos novas vozes sobre o que esperam ver no topo da agenda europeia. Esta semana, falamos com Francisco Paupério. Se quiser ouvir os contributos que recebemos até hoje e fazer ouvir a sua voz, espreite a nossa página interactiva.

