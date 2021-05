Número de vítimas da explosão junto a escola em Cabul sobe para 68

O ataque não foi reivindicado por nenhum grupo, mas o Presidente afegão acusou os taliban. O grupo afirmou não estar envolvido, apesar dos confrontos com as forças afegãs.

A explosão que deflagrou no exterior de uma escola em Cabul já fez 68 mortos, e o número de feridos aumentou para 165, resultado do ataque mais sangrento no país no último ano. Dezenas das vítimas adolescentes foram enterradas este domingo, enquanto várias famílias continuam a procurar pelos parentes desaparecidos.

Um carro-bomba detonou em frente à escola Sayed Al-Shuhada, no bairro Dasht-e-Barchi, de maioria xiita, no sábado, seguindo-se a explosão de mais duas bombas, quando os alunos começaram a fugir. Segundo a Reuters, as autoridades afegãs confirmam que a grande maioria das vítimas eram alunas da escola a caminho de casa.

Quando Mohammad Taqi, um residente, chegou ao local, deparou-se com os “seus corpos empilhados em cima uns dos outros”, disse à Al-Jazeera. Os primeiros funerais começaram na zona ocidental da cidade, num cemitério conhecido por Cemitério dos Mártires, onde são enterrados membros da comunidade hazara, mas muitos corpos ainda estavam a ser recolhidos das morgues.

“Durante toda a noite carregámos cadáveres de adolescentes para o cemitério”, disse Mohammed Reza Ali, que tem ajudado as famílias nos hospitais, citado pela Reuters. Durante o dia de domingo, polícias e civis recolhiam os livros e mochilas dispersos pela estrada manchada de sangue.

O Presidente afegão, Ashraf Ghani, culpou os taliban pelas explosões: “Este grupo selvagem não tem o poder para confrontar as forças de segurança no terreno, então atinge com brutalidade e barbaridade edifícios públicos e escolas”. As acusações foram negadas pelo porta-voz do grupo, Zabihullah Mujahid, que também condenou o ataque a civis afegãos.

Mas tem havido confrontos violentos entre as forças afegãs e os taliban, que têm tentado recuperar poder. Isto ao mesmo tempo que as tropas norte-americanos e da NATO se preparam para sair do país até 11 de Setembro – um alargamento do acordo com os taliban que previa a retirada a 1 de Maio.

In Kabul, terrorists committed a horrendous attack on school children, most of them girls. The escalation of terrorism is alarming for peace and democracy in Afghanistan. World leaders must unite to safeguard school-children. My heart is with the #Kabul school victims’ families. — Malala (@Malala) May 9, 2021

Depois do ataque a segurança foi reforçada na capital, mas as autoridades afirmam não serem capazes de proteger todas as escolas, mesquitas e outros locais públicos. Para a população a medida já vem tarde, à medida que aumenta o receio do aumento da violência e falta de segurança, tal como o descontentamento para com as autoridades.

A comunidade internacional não tardou a denunciar o ataque. A agência UNICEF condenou o ataque, considerando “inaceitável” a “violência perto das escolas": “as crianças nunca devem ser os alvos da violência”, acrescentou. Também a activista galardoada com o Prémio Nobel da Paz Malala Yousafzai – uma sobrevivente da violência taliban no Paquistão - escreveu no Twitter que o seu “coração está com as famílias das vítimas”.