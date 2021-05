Os jovens que lutam pela UE: quando o sonho europeu ainda não morreu

Leonie Martin, de 30 anos, fez da mobilidade entre países rotina, também por ter crescido nos Países Baixos, perto das fronteiras com a Bélgica e a Alemanha. Só com a pandemia quebrou a rotina de não passar muitas semanas no mesmo local e foi confrontada com as histórias dos pais dos anos 1980, antes do espaço Schengen, quando era preciso “esperar na fronteira ou ligar aos amigos para perguntar se a Polícia estava na fronteira”.