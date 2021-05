Haverá mais quedas descontroladas de lixo espacial, avisa especialista. “É gritante a falta de legislação”

Nos últimos dias, as atenções da comunidade espacial – e não só – voltaram-se para o foguetão lançado da China a 29 de Abril do qual um segmento acabou por se desintegrar ao reentrar na atmosfera terrestre, na madrugada deste domingo. Os restos do engenho caíram no oceano Índico, perto das Maldivas, anunciou a agência espacial da China. Há cada vez mais lixo no espaço, o que tem implicações de segurança, ambientais e também políticas, diz o comunicador científico Miguel Gonçalves, antigo coordenador da Sociedade Planetária em Portugal.