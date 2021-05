Costa defende uma Europa que pode avançar a diferentes velocidades

Realiza-se este domingo, em Estrasburgo, a cerimónia oficial de lançamento da Conferência sobre o Futuro da Europa, depois de um ano gasto a tentar conciliar as diferentes visões com que os vários países olham para os seus objectivos mais a “guerra” em torno de quem a deveria presidir. Não foi o melhor começo possível, numa altura em que a União enfrenta enormes desafios internos e externos, mas as dificuldades foram finalmente superadas, graças ao trabalho discreto da presidência portuguesa e aos esforços do Parlamento Europeu.