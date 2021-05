Botellones, fiesta, polícia, “imagens lamentáveis”: espanhóis celebraram o fim do estado de emergência

“Os botellones e as festas sem medidas de segurança tomam conta das ruas no fim do estado de emergência”, titula o El País sobre os festejos da última noite. Em Madrid, a festa fez-se sobretudo na Porta do Sol – e motivou 450 intervenções da polícia, mas sem incidentes. Em Barcelona, os festejos obrigaram as autoridades a dispersar 6500 pessoas em várias praças. Em Palma de Maiorca 16 pessoas foram feridas e quatro agentes da polícia ficaram feridos.

Com 80.000 mortes com covid-19 desde o início da pandemia e a incidência da doença ainda acima do recomendável, os especialistas citados pelo El País estimam que o regresso à normalidade em Espanha não acontecerá em menos de um ano.

Por isso, os festejos sem cuidados têm gerado críticas em Espanha. “São imagens lamentáveis”, disse este domingo o presidente da Câmara de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.