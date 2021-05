O SMAQ (Sindicato dos Maquinistas) e a Medway negociaram um acordo que permite à empresa efectuar comboios de mercadorias com um único tripulante.

