Sp. Braga escorrega e garante Champions ao Benfica

O Benfica terá a possibilidade de estar na Liga dos Campeões em 2021/22 – resta saber se pela 3.ª pré-eliminatória, pelo play-off ou de forma directa. É esta a conclusão que sai do Gil Vicente-Sporting de Braga, que terminou empatado a um golo, neste domingo.

Com este resultado, construído pelos golos de Ricardo Horta e Claude Gonçalves, o Gil mantém o 11.º lugar, com 36 pontos, enquanto o Sp. Braga continua em quarto, com 60, já definitivamente afastado de um lugar de acesso à Liga dos Campeões – o Benfica está já com sete pontos de vantagem, com apenas seis para serem disputados pelos minhotos neste campeonato.

Na primeira parte houve dois golos em três remates à baliza. O Sp. Braga entrou melhor e, aos 9’, um cruzamento largo para o lado direito encontrou Esgaio, que serviu Ricardo Horta. A finalização no centro da área foi o nono golo do atacante no campeonato.

Claude Gonçalves empatou aos 29’, num remate forte de fora da área, após um canto. E foi sobretudo isto que se passou até ao intervalo.

Na segunda parte houve mais Sp. Braga e as aproximações à baliza do Gil Vicente foram mais comuns. Galeno criou perigo aos 51’ e 58’, Bruno Rodrigues aos 63’ e Fransérgio aos 64’, antes de uma fase em que a chuva muito forte coincidiu com o reduzir do rendimento bracarense.

Do Gil Vicente pouco ou nada se tinha visto até então, mas a formação de Ricardo Soares cresceu no jogo e começou a jogar mais tempo no meio-campo adversário – sem perigo real, ainda assim.

A melhor oportunidade de golo do jogo surgiu já aos 84’, quando Sporar, de baliza aberta, não conseguiu “encostar”. Foi, por certo, das maiores perdidas da carreira do avançado esloveno.