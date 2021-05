Real Madrid salva ponto e falha assalto à liderança

Animado pelo nulo entre Barcelona e Atlético, o Real Madrid dispunha de uma oportunidade imperdível para assumir a liderança da Liga espanhola, caso igualasse (com 77 pontos) o rival da capital no topo da classificação, com vantagem no confronto directo para gerir nas três jornadas que faltam para o final da competição.

Mas o campeão espanhol acusou em demasia a eliminação na Liga dos Campeões e a recaída de Sergio Ramos, que seguiu o jogo com o Sevilha da bancada, sem poder fazer nada para evitar uma igualdade (2-2), conseguida aos 90+4’, que deixou tudo igual na frente do campeonato.

.@LaLiga | @realmadrid 2-2 @SevillaFC | GOLO!



Um toque sublime de Hazard a enganar o guarda-redes do Sevilha ?? Está feito o empate, mesmo ao cair do pano! É tudo teu: https://t.co/FgFBGmnUGF #LaLigaELEVEN pic.twitter.com/XFmmEPPDyT — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 9, 2021

Penálti transferido para a outra área

O Sevilha procurava uma vitória que lhe escapava há mais de uma década em viagens ao Bernabéu, para o campeonato - embora neste caso o jogo fosse no Alfredo Di Stéfano -, tendo vencido pela última vez em 2008. Um triunfo que deixaria a equipa de Julen Lopetegui a um ponto do Real Madrid e a quatro da liderança. E os andaluzes foram mesmo mais fortes no início, quebrando apenas quando Benzema bateu Yassine Bono na primeira jogada de ataque dos madrilenos. Um golo invalidado pelo VAR, que deu, ainda assim, algum ânimo ao Real… logo quebrado por Fernando, na sequência de lance de bola parada. O médio ex-FC Porto deu vantagem à equipa visitante (22’), mergulhando o Real num autêntico mar de dúvidas.

Problema solucionado, parcialmente, na segunda parte, por Asensio… um minuto (67’) depois de ter sido lançado por Zidane. Isto porque o Sevilha voltaria a marcar de penálti, por mão de Militão. O lance não podia ter sido mais cruel, já que o “pecado” inadvertido do central brasileiro escapou ao escrutínio do árbitro, que, na sequência do respectivo contra-ataque do Real, assinalou penálti de Bono sobre Benzema. Mas o VAR foi à raiz do mal e o penálti que colocaria o Real na frente acabou por ser revertido e transferido para a área contrária.

O árbitro concedia um castigo máximo ao Sevilha, que Rakitic (77’) aproveitava para colocar os visitantes em vantagem. Mas quando se pensava que o Real Madrid acabaria mesmo derrotado, um desvio de Hazard após remate de Toni Kroos (90+4’), a dois minutos do apito final, salvou a pele dos “merengues”, que depois do susto acabaram por sair algo aliviados, embora a dois pontos do Atlético de Madrid e em igualdade com o Barcelona.

Juventus em queda livre

Em Itália, a Juventus foi obliterada pelo AC Milan, que se impôs por 0-3 em Turim, assumindo o terceiro lugar, com 72 pontos, e deixando a formação “bianconera” fora da zona Champions. A equipa de Cristiano Ronaldo sofreu o primeiro golo, de Brahim Diaz, em cima do intervalo (45+1’) e ainda salvou o segundo no reatamento, com Szczesny a defender um penálti (mão de Chiellini) de Franck Kessié (58’). Mas Ante Rebic (78’) destruiu as ilusões da “Juve”, antes de Tomori confirmar a vitória dos milaneses (82’), perante o desespero do técnico, Andrea Pirlo.

A Juventus segue na quinta posição da Série A, com 69 pontos, atrás do campeão Inter, de Atalanta e Milan (ambos com 72) e do Nápoles (70).