Orçamento “de prestígio” para um torneio modesto

Desde que, em Março de 2017, foi publicada em Diário da República a atribuição da Utilidade Pública Desportiva à Federação Portuguesa de Padel (FPP), o organismo assinou com o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) quase duas dezenas de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo, sendo que quatro tiveram como finalidade obter comparticipação financeira para organizar eventos desportivos internacionais. O mais singular foi o EuroAmerica Padel Cup, em Julho de 2019: com um orçamento de 198.650 euros, a prova reuniu durante três dias, no Estoril, uma mescla de atletas já retirados das provas de nível profissional e outros que nunca alcançaram classificações relevantes em competições internacionais.