FEPA, o organismo que compromete os apoios públicos à federação portuguesa

Utilizando o futebol como espelho, se no padel a federação internacional (FIP) pode ser equiparada à FIFA, a Federation of European Padel (FEPA) - antiga EPA - seria, em teoria, uma associação com um estatuto semelhante ao da UEFA. Há, no entanto, uma particularidade que faz a diferença: ao contrário da UEFA, que é uma instituição filiada na FIFA, a EPA, oficialmente constituída em 2019, não faz, nem pode fazer até 2022, parte da FIP - os estatutos só o permitem ao fim de três anos de existência.