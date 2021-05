Na Volta ao Algarve manda o algarvio. João Rodrigues é o novo campeão

Aos 26 anos, Rodrigues junta a “Algarvia” a um currículo que já conta com uma Volta a Portugal e deu o triunfo à W52-FC Porto. A equipa portista colocou dois ciclistas no top 10.

12 segundos eram difíceis de reverter na estrada, mas o português João Rodrigues fez o improvável neste domingo. O ciclista da W52-FC Porto é o novo campeão da Volta ao Algarve, depois de ter recuperado os 12 segundos que o separavam de Ethan Hayter (INEOS), que tinha partido para esta última etapa, a da subida ao Alto do Malhão, com a camisola amarela no corpo.

Aos 26 anos, João Rodrigues junta a “Algarvia” a um currículo que já conta com uma Volta a Portugal, em 2019, e é o primeiro português a vencer esta prova desde 2006, ano de celebração de João Cabreira.

A correr “em casa”, o ciclista algarvio, de Tavira, sucede a Remco Evenepoel como campeão desta prova, entrando numa galeria de nível mundial: Tadej Pogacar, Michal Kwiatkowski (duas vezes), Primoz Roglic, Geraint Thomas (duas vezes), Tony Martin (duas vezes), Richie Porte e Alberto Contador foram os vencedores desta corrida na última década.

W52-FC Porto dominou o Malhão

Neste domingo, a entrada no Malhão, subida de 2,6 quilómetros com inclinação média de 9,2%, foi atacada inicialmente por Kasper Asgreen, terceiro classificado, com a W52-FC Porto, com muitos corredores no grupo principal, a endurecer posteriormente o ritmo.

Era isso que queria João Rodrigues, que atacou com o colega Amaro Antunes, com Jóni Brandão (fez top 10 final) e com Elie Gesbert (Arkéa). Mais atrás, Ethan Hayter tinha pouca ajuda da INEOS e foi a sofrer quase sozinho até ao final.

Gesbert venceu a etapa, mas João Rodrigues chegou logo a seguir. Para o português, era o momento de contar 12 segundos e esperar que Hayter não chegasse dentro desse período. Não chegou.

Rodrigues é o novo campeão da “Algarvia” e, depois desta demonstração de força perante as principais equipas do mundo, o ciclista português poderá ter garantido, neste domingo, um futuro contrato no World Tour.