Alexander Zverev volta aos grandes títulos

Não foi fácil para Alexander Zverev subir o último degrau rumo à conquista do original troféu do Mutua Madrid Open. Matteo Berrettini começou melhor, mas não conseguiu manter o nível de agressividade e o alemão de 24 anos, mais regular, acabou por prevalecer em três sets e conquistar o seu 15.º título no circuito ATP, quarto troféu Masters 1000 – melhor só Novak Djokovic (36), Rafael Nadal (35), Roger Federer (28) e Andy Murray (14).

Zverev (6.º ATP) tinha perdido as três últimas finais que disputou em torneios Masters 1000 e a final do US Open, em Setembro passado, mas foi superior a Berrettini (10.º) nos momentos cruciais dos segundo e terceiro sets, para vencer, por 6-7 (8/10), 6-4 e 6-3, em duas horas e 40 minutos. Três anos depois, este foi o segundo título em Madrid conquistado pelo alemão que não ganhava um grande torneio desde o triunfo nas ATP Finals, no fim de 2018.

Numa final em que mais de metade dos pontos foram decididos em menos de cinco pancadas, ambos tiraram partido da eficácia do serviço. Após uma inesperada troca de breaks a meio do set, o jogo decisivo foi dominado por Berrettini… até 5/0. O italiano mostrou-se ansioso por fechar o set e cometeu erros que Zverev aproveitou para anular três set-points e recuperar até dispor de uma oportunidade de fechar a partida, a 7/6. Berrettini anulou-a e agradeceu uma dupla-falta do adversário para dispor de um quarto set-point, concluído com um serviço sem resposta.

O segundo set decorreu sem breaks até ao oitavo jogo, quando Berrettini assinou a sua primeira dupla-falta, que permitiu ao alemão servir para fechar a partida. No set decisivo, o italiano manteve-se perigoso e ameaçou o break no quarto jogo, mas a maior consistência de Zverev prevaleceu, anulando o break-point – o único que enfrentou nos dois últimos sets – e quebrando o serviço adversário no jogo seguinte. E, a 3-5, Berrettini sentiu a pressão, não fechou o jogo de serviço e, ao segundo match-point, cedeu definitivamente, ao cometer o 50.º erro não forçado.

Na próxima semana, no Foro Itálico de Roma, decorre o último Masters 1000 do ano em terra batida, os Internazionali BNL d’Italia, onde as condições de jogo são bem diferentes das registadas em Madrid.