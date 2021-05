Tempest Storm (1928-2021): o furacão do burlesco

Morreu aos 93 anos, entre rainha do strip , pin-up e diva mundial do burlesco, uma arte que praticou até quase aos 90. Uma vida rock’n’roll.

A ruiva Annie Blanche Banks tinha prendido os volumosos seios, avantajados para uma menina de 13 anos e alvo de chacota em Eastman, vilarejo perdido no Sul profundo dos EUA. Pôs o vestido branco que tinha costurado e decidiu desfilar pelas ruas. O filho do xerife e mais três amigos enfiaram-na num carro e violaram-na, “um atrás do outro”, nas montanhas. “Se contas a alguém, matamos-te.” Pobre, criada pela mãe e pelo padrasto sem nunca conhecer o pai, solitária entre três meios-irmãos e três meias-irmãs, a Cinderela da Geórgia dos anos de 1940 calou-se.