Etiópia: O património como capital político

A pequena cidade de Lalibela, localizada nas montanhas do Norte da Etiópia, é o destino de peregrinação cristã mais importante do país, devido, principalmente, às suas 12 igrejas esculpidas na rocha no século XII. Inseridas num local remoto e a uma altitude de 4500 metros, o acesso por terra à cidade era difícil até 1959, ano em que foi criada uma pista de aterragem, servida por uma ligação doméstica com a capital, Adis Abeba.