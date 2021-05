Eunice Muñoz: “Chegou a altura de deixar cair o pano”

Aos 92 anos e prestes a celebrar oito décadas de uma carreira recheada de prémios e condecorações, Eunice entra em cena com Lídia. Para se despedir oficialmente dos palcos, a avó partilha o estrelato com a neta, de 30 anos. São duas gerações n’ A Margem do Tempo, peça de Franz-Xaver Kroetz feita de um intenso diálogo entre acção e música, no caso de Nuno Feist.