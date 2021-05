Pai detido por deixar filho de dez anos conduzir máquina industrial

Pai foi detido pela PSP quando lavava a sua viatura numa estação de lavagem. Admitiu ter conhecimento do ilícito.

Um homem de 35 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP), no dia 1 de Maio, em Loures pela suspeita do crime de exposição ou abandono, informou aquela força de segurança em comunicado este sábado.

A detenção aconteceu depois de o homem ter deixado o filho de anos dez anos conduzir uma máquina industrial sem habilitação para tal e sem supervisão.

“Aquando da abordagem, o progenitor admitiu ter conhecimento do ilícito. Com o seu comportamento, o arguido, sob o qual recaía especial dever de cuidado, colocou em perigo a vida e integridade física do menor, uma vez que expôs a criança a uma situação de perigo, da qual esta não se poderia defender”, refere a PSP.

Segundo a polícia, o homem foi detido quando lavava a sua viatura numa estação de lavagem. Nesse momento, deixou o filho menor, “num estaleiro, com o portão de acesso aberto para a via pública, situado a várias dezenas de metros, sem contacto visual com o local”.

O detido foi sujeito a termo de identidade e residência e notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Torres Vedras.