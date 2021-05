Governo está a violar regras de requisição civil que criou para o Zmar

O Governo está a violar as regras da requisição civil que ele próprio determinou para a utilização do empreendimento turístico ZMar. Isto porque o executivo, em parceria com a Câmara Municipal de Odemira, está a usar o complexo para alojar imigrantes que não têm covid-19, nem estão em isolamento profiláctico, as duas situações previstas no despacho conjunto do primeiro-ministro e do ministro da Administração Interna que decretou a requisição civil.