Governo renova cerca em Odemira com 36 casos activos de covid no concelho

O Governo renovou esta sexta-feira a cerca sanitária que decretara na quinta-feira da semana passada em duas das 13 freguesias de Odemira, no dia em que se registaram 36 casos activos de covid-19 no maior concelho do país, que possuiu uma área de 1721 quilómetros quadrados. O número de casos activos foi avançado ao PÚBLICO por fonte oficial do município, depois de o jornal ter tentado obter, sem sucesso, os dados das autoridades de saúde locais. A Administração Regional de Saúde do Alentejo remeteu esclarecimentos para a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, que não respondeu em tempo útil.