Covid-19 em Portugal: mais duas mortes e 406 infecções. Internamentos a descer

Portugal registou, nesta sexta-feira, mais duas mortes e 406 novos casos de casos de covid-19. No total, desde o início da pandemia, o país soma 839.258 infecções confirmadas e 16.9991 vítimas mortais, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado este sábado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

A DGS dá ainda conta de menos 20 internamentos em relação ao último balanço, num total de 260 hospitalizações. Dessas, 74 estão em unidades de cuidados intensivos (UCI), menos uma do que no boletim da DGS anterior.

Os dois óbitos foram reportados em Lisboa e Vale do Tejo e no Norte. As vítimas mortais eram ambas mulheres: uma tinha entre 60 e 69 anos, a outra mais de 80.

Recuperaram da doença 565 pessoas em 24 horas. No total, contam-se 800.007 pessoas que conseguiram recuperar da infecção desde o início da pandemia.

De acordo com a DGS, há 22.260 casos activos da doença, menos 161 em relação a quinta-feira.

O Norte foi a região mais infecções registadas (127), seguida por Lisboa (115), Algarve (61), Centro (49) e Alentejo (23). A Região Autónoma dos Açores somou 22 novos casos e a Madeira mais nove.

Os indicadores da matriz de risco, que dita o avanço do desconfinamento, mantêm-se iguais aos do último dia, uma vez que são actualizados às segundas, quartas e sextas-feiras. Nesse sentido, o índice de transmissibilidade – correspondente ao número de pessoas que são infectadas por alguém com o vírus activo – situa-se em 0,92. Já a incidência fixa-se nos 57,7 casos de infecção por 100 mil habitantes a 14 dias.