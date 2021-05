Falemos sobre a Europa

Desejamos a todos os cidadãos europeus, por ocasião do Dia da Europa, os nossos melhores votos.

Este Dia da Europa é especial. Pelo segundo ano consecutivo, celebramos em circunstâncias desafiantes provocadas pela pandemia de covid-19. Estamos solidários com todos aqueles que sofreram perdas e que enfrentaram ainda mais dificuldades em consequência da mesma.

Este ano, o Dia da Europa é igualmente especial porque marca o início da Conferência sobre o Futuro da Europa. Apelamos a que todos os cidadãos da UE aproveitem esta oportunidade única para moldar o nosso futuro comum.

As circunstâncias em torno desta discussão sobre o futuro da Europa diferem consideravelmente das dos anos anteriores. Na situação atual, poderá parecer não haver tempo suficiente para uma discussão aprofundada sobre o futuro da Europa. Pelo contrário, a pandemia de covid-19 fez-nos recordar o que é verdadeiramente importante nas nossas vidas: a nossa saúde, a relação que temos com a natureza e com os nossos semelhantes, a solidariedade mútua e o trabalho em conjunto. Suscitou questões sobre a forma como vivemos as nossas vidas. Evidenciou os pontos fortes da integração europeia, bem como as suas fraquezas. Urge que falemos sobre todos estes assuntos.

São múltiplos os desafios que enfrentamos enquanto europeus: do combate à crise climática e do desenvolvimento de economias verdes, a par do equilíbrio da concorrência crescente entre as grandes potências, aos esforços de transformação digital das nossas sociedades. Será necessário que desenvolvamos novos métodos e novas soluções. Enquanto democracias, a nossa força reside em envolver as diversas vozes das nossas sociedades para identificarmos qual o caminho a seguir. Quanto mais pessoas participarem numa discussão ampla e de mente aberta, melhor para a nossa União.

O projeto europeu não tem precedentes na história. Passaram 70 anos desde a assinatura do Tratado que institui a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, 64 anos desde o nascimento da Comunidade Europeia em Roma. Naquela época, os líderes europeus encontraram formas de unificar uma Europa devastada pela guerra. Há trinta anos, o Oriente e o Ocidente da Europa começaram a estabelecer uma ligação mais estreita. Países diferentes uniram-se para formar a União Europeia. Cada país conta com as suas próprias experiências históricas e fardos do passado, que gere por si e nas respetivas relações com outros países.

O projeto europeu é um projeto de paz e reconciliação. Tem-no sido desde a sua conceção e continua a sê-lo até hoje. Defendemos uma visão estratégica comum para uma Europa plena, livre, unida e em paz.

Todos os princípios fundamentais da integração europeia permanecem de extrema relevância nos dias de hoje: liberdade, igualdade, respeito pelos direitos humanos, Estado de direito e liberdade de expressão, solidariedade, democracia e lealdade entre os Estados-membros. De que forma podemos assegurar conjuntamente que estes princípios fundamentais da integração europeia continuem a ser relevantes para o futuro?

Ainda que a União Europeia pareça por vezes mal equipada para enfrentar os numerosos desafios que surgiram durante a última década — da crise económica e financeira aos desafios inerentes à luta por um sistema migratório justo e equitativo na UE e contra a pandemia em curso —, estamos conscientes de que a situação seria muito mais difícil para cada um de nós se estivéssemos sozinhos. Como podemos fortalecer a cooperação e a solidariedade europeias e garantir que saímos desta crise sanitária com uma maior capacidade de resistência aos desafios futuros?

Precisamos de uma União Europeia forte e eficaz, uma União Europeia que seja líder mundial na transição para um desenvolvimento sustentável, neutro no que respeita ao clima e com suporte digital. Precisamos de uma União Europeia com a qual todos nos possamos identificar, certos de que contribuímos plenamente para o bem-estar das gerações futuras. Juntos, podemos alcançá-lo.

A Conferência sobre o Futuro da Europa será uma oportunidade para conversarmos abertamente sobre a União Europeia e para ouvirmos os nossos cidadãos, especialmente os jovens. Permite criar um espaço de diálogo, conversas e discussões sobre o que esperamos da UE amanhã e sobre aquilo com que podemos contribuir hoje.

Precisamos de pensar no nosso futuro comum; por conseguinte, convidamos-vos a juntarem-se à discussão e a encontrarmos, juntos, um caminho a seguir.

Marcelo Rebelo de Sousa

Presidente da República Portuguesa

Frank-Walter Steinmeier

Presidente da República Federal da Alemanha

Alexander Van der Bellen

Presidente da República da Áustria

Rumen Radev

Presidente da República da Bulgária

Miloš Zeman

Presidente da República Checa

Nicos Anastasiades

Presidente da República de Chipre

Zoran Milanović

Presidente da República da Croácia

Zuzana Čaputová

Presidente da República da Eslováquia

Borut Pahor

Presidente da República da Eslovénia

Kersti Kaljulaid

Presidente da República da Estónia

Sauli Niinistö

Presidente da República da Finlândia

Emanuel Macron

Presidente da França

Katerina Sakellaropoulou

Presidente da República Helénica

János Áder

Presidente da República da Hungria

Michael D. Higgins

Presidente da República da Irlanda

Sergio Mattarella

Presidente da República Italiana

Egils Levits

Presidente da República da Letónia

Gitanas Nausėda

Presidente da República da Lituânia

George Vella

Presidente da República de Malta

Andrzej Duda

Presidente da República da Polónia

Klaus Iohannis

Presidente da Roménia