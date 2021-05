Música no B’Leza para o dia da UE

A partir do espaço lisboeta de música africana (fechado desde Março de 2020 como todos os lugares da ‘noite’), haverá um DJ set para comemorar o dia da Europa que poderá ser acompanhado online no endereço ponteeuropa.eu, um site que está disponível a partir da madrugada de dia 9 e por onde passa a “festa da Europa”. Organizado pelo gabinete do Parlamento Europeu em Lisboa, a sessão no B’Leza conta o DJ Rui Veiga a passar música durante duas horas de 27 artistas europeus.

São várias as actividades culturais pensadas para o dia em que arranca a conferência sobre o futuro da Europa, entre as quais a criação de um mural de grande dimensões por EDIsone, um artista comprometido com as questões de sustentabilidade do planeta. A imagem será a de uma abelha, com a mensagem de implícita de preservar estes insectos essenciais para o ecossistema.

Também a apresentação de uma composição musical inédita de Noiserv em videoclip faz parte do programa – onde se inclui uma performance de expressão corporal pela bailarina Ana de Oliveira e Silva. A ideia é que o espectáculo seja uma metáfora da União. Segundo Ana de Oliveira e Silva a ideia é “fazer uma transposição para o que nós somos, as pequeninas partes que temos cá dentro e a dificuldade que é sincronizarmos cada uma delas e a Europa, com a dificuldade que também pode sentir nessa sincronização das várias partes que a compõem”. Também várias rádios universitárias (Algarve, Coimbra e Minho) juntam-se para “celebrar o tema da diversidade cultural”, nomeadamente com a comunidade dos países lusófonos, através de música, entrevistas e leituras.