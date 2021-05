Uma ideia simples e poderosa: a liberdade

No confinamento de 2020 li Outline, romance da canadiana Rachel Cusk que pouco antes do fecho das fronteiras tinha comprado na Pasajes, a livraria do número 3 da Calle de Génova em Madrid. A alguns metros de distância, no número 13 da mesma rua, fica a sede do Partido Popular, em frente à qual Isabel Díaz Ayuso fez no domingo passado o seu discurso de vitória nas eleições da comunidade madrilena, após uma campanha fulgurante que teve como slogan uma só palavra: “libertad”.